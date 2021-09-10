Глава комитета бундестага назвал успехом окончание строительства Северного потока 2

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат от партии "Левых" Клаус Эрнст назвал успехом окончание строительства газопровода "Северный поток 2".
"Окончание строительства газопровода "Северный поток 2" - это успех для немецкого потребителя газа, как промышленного, так и частного. Окончание строительство - это успех и для климатической политики. Поскольку альтернативой "Северному потоку 2" было бы увеличение импорта американского СПГ", - заявил Эрнст журналистам в пятницу.
По его словам, разработка СПГ сильнее вредит природе, а его поставки будут существенно дороже.
Парламентарий также добавил, что американские санкции смогли замедлить проект и сделать издержки дороже, но остановить полностью "Северный поток 2" они не смогли.
"Я ожидаю от Европейской комиссии предложения по тому, как в будущем можно отвечать на такого рода неправомерные экстерриториальные санкции", - указал Эрнст.
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