Глава комитета бундестага назвал успехом окончание строительства Северного потока 2

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат от партии "Левых" Клаус Эрнст назвал успехом окончание строительства газопровода "Северный поток 2".

"Окончание строительства газопровода "Северный поток 2" - это успех для немецкого потребителя газа, как промышленного, так и частного. Окончание строительство - это успех и для климатической политики. Поскольку альтернативой "Северному потоку 2" было бы увеличение импорта американского СПГ", - заявил Эрнст журналистам в пятницу.

По его словам, разработка СПГ сильнее вредит природе, а его поставки будут существенно дороже.

Парламентарий также добавил, что американские санкции смогли замедлить проект и сделать издержки дороже, но остановить полностью "Северный поток 2" они не смогли.

"Я ожидаю от Европейской комиссии предложения по тому, как в будущем можно отвечать на такого рода неправомерные экстерриториальные санкции", - указал Эрнст.