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Дальнее зарубежье 10.09.2021 14:30

Экс-президент Португалии Жоржи Сампайю скончался в возрасте 81 года

В Португалии ушел из жизни бывший президент страны Жоржи Сампайю, ему был 81 год, сообщает в пятницу RTP.

Сампайю госпитализировали в одну из больниц Лиссабона в конце августа, поскольку он почувствовал себя плохо, у него были проблемы респираторного характера.

Политик на протяжении долгих лет занимал высокопоставленные посты в Португалии, в частности, он провел два срока на посту президента Португалии - с 1996 по 2006 годы. В 1989 году его избрали лидером Социалистической партии, затем он занял пост мэра Лиссабона и работал на этом посту до 1995 году.

После окончания второго срока на посту президента он занял позицию спецпредставителя генсека ООН по глобальному плану борьбы с туберкулезом. В 2013 году Сампайю организовал глобальную платформу для молодых сирийских студентов с целью помочь решить проблему к доступу к образованию в связи с войной в Сирии.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]