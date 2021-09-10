Экс-президент Португалии Жоржи Сампайю скончался в возрасте 81 года

В Португалии ушел из жизни бывший президент страны Жоржи Сампайю, ему был 81 год, сообщает в пятницу RTP.

Сампайю госпитализировали в одну из больниц Лиссабона в конце августа, поскольку он почувствовал себя плохо, у него были проблемы респираторного характера.

Политик на протяжении долгих лет занимал высокопоставленные посты в Португалии, в частности, он провел два срока на посту президента Португалии - с 1996 по 2006 годы. В 1989 году его избрали лидером Социалистической партии, затем он занял пост мэра Лиссабона и работал на этом посту до 1995 году.

После окончания второго срока на посту президента он занял позицию спецпредставителя генсека ООН по глобальному плану борьбы с туберкулезом. В 2013 году Сампайю организовал глобальную платформу для молодых сирийских студентов с целью помочь решить проблему к доступу к образованию в связи с войной в Сирии.