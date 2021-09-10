Создание Инвестфонда Тюркоязычных стран находится на стадии завершения - Джаббаров

Вопрос создания Инвестиционного фонда Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) находится на завершающей стадии, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Проект создания Инвестиционного фонда находится на завершающей стадии", - сказал Джаббаров на брифинге по итогам заседания министров экономики ССТГ в пятницу в Баку.

Как сообщалось ранее, Азербайджан является инициатором создания такого Инвестиционного фонда, штаб-квартира которого будет находиться в Баку.

Б.Рустамбеков