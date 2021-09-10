Президент Алиев в пятницу принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию танкера «Кяльбаджар»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нефтеналивного танкера "Кяльбаджар" на Бакинском судостроительном заводе.

"Строительство судна началось в 2019 году по заказу Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO). По инициативе президента Алиева танкер был назван "Кяльбаджар"", - сообщает сайт главы государства.

Танкер "Кяльбаджар" имеет длину 141 метр и ширину 16,9 метра. Постоянный экипаж судна составляет 15 человек. Танкер грузоподъемностью 7800 тонн оснащен оборудованием ведущих мировых компаний. Технические характеристики танкера, особенно его гидроизоляция, по сравнению с другими судами позволяют ему с максимальной загрузкой заходить в относительно мелководные каспийские порты и перевозить грузы за пределы Каспийского моря.

Новый танкер построен по типу танкера "Лачин", сданного в эксплуатацию Бакинским судостроительным заводом в 2019 году и в настоящее время плавающего в бассейне Черного и Средиземного морей.

Глава ASCO Рауф Велиев проинформировал главу государства о проделанной работе. По его словам, в соответствии с Планом стратегического развития пароходства за последние годы введено в эксплуатацию 18 судов.

"Всего ASCO заказано четыре танкера такого типа, в настоящее время местными специалистами продолжается строительство двух из них. Всего Бакинский судостроительный завод получил заказы на строительство 10 новых судов, шесть из которых уже построены и введены в эксплуатацию, в том числе один буксир, 3 пассажирских судна, один паром типа "Ro-Pax" и один танкер. В настоящее время наряду с еще двумя нефтеналивными танкерами ведется строительство парома типа "Ro-Pax". Строительство судов в основном финансируется за счет прибыли ASCO", - заявил он.

Велиев также сообщил, что в настоящее время под флагом Азербайджана в бассейнах Черного и Средиземного морей плавают 11 судов, в том числе 8 сухогрузов и 3 танкера.

"До конца этого года танкеры "Президент Гейдар Алиев", "Кяльбаджар" и "Шуша" выйдут в плавание за пределы Каспийское море, включая Балтийское и Северное моря", - сказал он.

Н.Аббасова