Пакистан отрицает обвинения в военной помощи талибам в захвате Панджшерской долины

В МИД Пакистана отвергают появившиеся в некоторых СМИ обвинения в оказании военной помощи движению "Талибан" в захвате Панджшерской долины, которую оборонял Фронт национального сопротивления, сообщает в пятницу Hindustan Times.

"Эти злостные обвинения являются частью отчаянной попытки оклеветать Пакистан и запутать международное сообщество", - заявил представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар. Он назвал подобные утверждения "злостной пропагандистской кампанией" и категорически опроверг все обвинения в помощи боевикам движения "Талибан".

По словам Ифтихара, Пакистан хочет только мира и стабильности в Афганистане.

Ранее индийские СМИ со ссылкой на источники в американском военном командовании сообщили, что армия Пакистана якобы помогла боевикам "Талибана" захватить Панджшерскую долину, направив в Афганистан как минимум 27 вертолетов с бойцами пакистанского спецназа. Также в сообщениях утверждалось, что пакистанские военные применили против защитников долины ударные беспилотники.

Также индийские СМИ сообщали, что за день до захвата Панджшера руководитель пакистанской межведомственной разведки Фаиз Хамид провел встречу с одним из лидеров талибов муллой Абдулом Гани Барадаром. Обе стороны утверждают, что на встрече обсуждались исключительно вопросы о беженцах и о работе КПП на границе между Афганистаном и Пакистаном.

В понедельник представители "Талибана" заявили об установлении контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители фронта сопротивления утверждают, что до сих пор находятся в долине и готов продолжать бои.