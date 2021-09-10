Встреча президентов РФ и Ирана планируется на саммите ШОС - иранский посол

Президент Ирана Эбрахим Раиси может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Да, его превосходительство президент республики Иран проведет встречу с его превосходительством Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Джалали, отвечая на вопрос, планируется ли встреча президентов России и Ирана в Душанбе на саммите ШОС.

Также он отметил, что Иран еще с 2008 года выступал за полноценное участие в Шанхайской организации сотрудничества. Посол выразил надежду, что при поддержке всех стран ШОС Иран как можно скорее станет полноценным членом этой организации, что приведет к наращиванию сотрудничества стран в регионе и в рамках самой организации.