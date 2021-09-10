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Макроэкономика 10.09.2021 20:32

Рост экономики РФ в III квартале замедлился, происходит возвращение к траектории сбалансированного роста - ЦБ

Экономика РФ во II квартале 2021 года достигла допандемийного уровня, в III квартале рост экономической активности продолжился, но с некоторым замедлением, что указывает на возвращение на траекторию сбалансированного роста, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку с 6,5% до 6,75%.

"Во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Оперативные индикаторы в III квартале свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности при некотором замедлении его темпов. Это, по оценкам Банка России, в значительной мере связано с возвращением российской экономики на траекторию сбалансированного роста. При этом наблюдается некоторая неоднородность тенденций в экономике в отраслевом и региональном разрезе", - говорится в релизе.

"Рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Вместе с тем восстановление сектора услуг населению в июле-августе замедлилось в связи с частичным ужесточением эпидемиологических мер. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности", - описывают текущую ситуацию в ЦБ.

"Усиливается инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а число вакансий - на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", - отмечают также в ЦБ.

Это заседание совета директоров ЦБ не было опорным, поэтому на нем не уточнялся среднесрочный прогноз. Уточнение будет на следующем заседании 22 октября.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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