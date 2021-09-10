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Туризм 10.09.2021 16:04

Круизный лайнер из Баку в Астрахань планируется запустить в 2023 году

Круизный лайнер между Баку и Астраханью планируется запустить в 2023 году, сообщил советник председателя Государственного Агентства по туризму Азербайджанской Республики Кенан Гулузаде в ходе пленарной сессии VI Каспийского медиафорума в пятницу.

"Мы надеемся, что в 2023 году этот круизный лайнер между нашими странами будет запущен", - добавил Гулузаде, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КРУИЗ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]