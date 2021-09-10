Круизный лайнер из Баку в Астрахань планируется запустить в 2023 году

Круизный лайнер между Баку и Астраханью планируется запустить в 2023 году, сообщил советник председателя Государственного Агентства по туризму Азербайджанской Республики Кенан Гулузаде в ходе пленарной сессии VI Каспийского медиафорума в пятницу.

"Мы надеемся, что в 2023 году этот круизный лайнер между нашими странами будет запущен", - добавил Гулузаде, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан".