Премьер-министра Канады Трюдо подвергся критике со стороны соперников на предвыборных дебатах

На прошедших в пятницу предвыборных дебатах в Канаде оппоненты раскритиковали премьер-министра Джастина Трюдо и его правительство, сообщают канадские и европейские СМИ.

Основными темами дебатов стали лидерство, борьба с изменением климата, вакцинация против коронавируса, финансовые проблемы населения и проблемы коренных народов Канады.

Оппоненты Трюдо обвинили его в том, что он решил провести выборы в самое неудобное для страны время, пока канадцы борются с пандемией коронавируса COVID-19. Также объявление о внеочередных выборах пришлось на время, когда Канада проводила эвакуацию людей из захваченного "Талибаном" Афганистана. Один из основных претендентов на пост нового премьер-министра лидер Консервативной партии Эрин О`Тул заявил, что настоящий лидер страны не стал бы ставить собственные политические цели выше интересов своего народа.

О`Тул также обвинил Трюдо в отсутствии реальной борьбы с изменением климата. Лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх Этим тоже отметил неумелую работу Либеральной партии Трюдо по климатическим вопросам, заявив, что из-за Трюдо у Канады "худший показатель изменения климата среди всех стран G7". Этим летом Канада пострадала от многочисленных лесных пожаров, которые стали следствием глобального потепления.

Помимо прочего, оппоненты также обвинили Трюдо в неспособности обеспечить чистую питьевую воду в зонах расселения коренных народов Канады.

Трюдо в свою очередь обвинил О`Тула в том, что тот на словах планирует в случае прихода к власти достичь вакцинации от COVID-19 как минимум 90% населения хотя, Консервативная партия не способна достичь таких показателей даже в своих рядах, так как многие члены партии являются противниками вакцинации.

Согласно предвыборному опросу CBC News, на данный момент в избирательной гонке лидирует О`Тул с 33,5%. Трюдо отстает от него чуть меньше чем на 2%. Третьим по популярности является Сингх с 20%.

Также за пост премьер-министра страны борются лидер партии Блок Квебек Ив-Франсуа Бланше, лидер Народной партии Канады Максим Бернье и лидер партии Зеленых Аннами Пол - единственная женщина в предвыборной гонке.

Внеочередные выборы в парламент Канады пройдут 20 сентября. Об этом Трюдо заявил 15 августа: в день, когда талибы захватили Кабул.