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ТЭК 10.09.2021 16:22

Потребители в Азербайджане в январе-августе приобрели автобензина и дизтоплива почти на $950 млн

Потребители топлива в Азербайджане в январе-августе 2021 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 1 млрд 609,7 млн манатов ($946,9 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 6,1%.

По данным ведомства, по сравнению с показателем января-августа 2020 года выручка от продажи бензина и дизтоплива потребителям выросла на 3%.

В 2020 году потребители топлива в Азербайджане приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 40,8 млн манатов ($1,2 млрд по текущему курсу - ИФ).

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,45 манат за 1 литр, "Super Euro-98" - 1,6 манат/литр, бензин марки АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТОПЛИВО, ПОТРЕБИТЕЛИ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]