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Дальнее зарубежье 10.09.2021 21:29

Глава МИД Пакистана видит желание международного сообщества взаимодействовать с талибами

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши в пятницу заявил, что у международного сообщества есть желание взаимодействовать с движением "Талибан" , пришедшим ко власти в Афганистане.

"Я вижу желание взаимодействовать, но пока они не спешат признавать ("Талибан")", - приводит агентство Associated Press слова министра во время его пресс-конференции с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Исламабаде.

Куреши отметил, что пришел к такому мнению после общения с дипломатами разных стран. Он добавил, что "люди смотрят, ждут и изучают разворачивающиеся события в Афганистане".

Со своей стороны испанский министр указал, что хотел бы видеть возможность "безопасного транзита" для тех, кто хочет покинуть Афганистан.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Испании отправился в столицу Пакистана, чтобы обсудить с властями упрощение транзита афганцев, которые сотрудничали с испанскими силами в Афганистане.

Поездка Альбареса стала первым визитом главы МИД Испании в Пакистан за 70 лет дипломатических отношений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]