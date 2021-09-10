Глава МИД Пакистана видит желание международного сообщества взаимодействовать с талибами

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши в пятницу заявил, что у международного сообщества есть желание взаимодействовать с движением "Талибан" , пришедшим ко власти в Афганистане.

"Я вижу желание взаимодействовать, но пока они не спешат признавать ("Талибан")", - приводит агентство Associated Press слова министра во время его пресс-конференции с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Исламабаде.

Куреши отметил, что пришел к такому мнению после общения с дипломатами разных стран. Он добавил, что "люди смотрят, ждут и изучают разворачивающиеся события в Афганистане".

Со своей стороны испанский министр указал, что хотел бы видеть возможность "безопасного транзита" для тех, кто хочет покинуть Афганистан.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Испании отправился в столицу Пакистана, чтобы обсудить с властями упрощение транзита афганцев, которые сотрудничали с испанскими силами в Афганистане.

Поездка Альбареса стала первым визитом главы МИД Испании в Пакистан за 70 лет дипломатических отношений.