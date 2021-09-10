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Здравоохранение 10.09.2021 16:58

COVID-19 привел в январе-августе к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в 1,3 раза

Потребители в Азербайджане в январе-августе 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 580,5 млн манатов ($341,5 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-августе 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,2%.

По данным ведомства, сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 31,4%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В минувшем году в Азербайджане объемы розничной продажи фармацевтической продукции составили 528,1 млн манатов ($310,6 млн).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ПРОДАЖИ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]