Азербайджан в августе выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 105% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в августе 2021 года составила 596,1 тыс. б/с против показателя июля 606 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
"В августе 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 711,6 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 596,1 тыс. баррелей, конденсата - 115,5 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.
По данным Минэнерго, на август 2021 года квота Азербайджана по добыче нефти составляла 627 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан обязательства по нефтедобыче в рамках сделки ОПЕК+ в августе выполнил на 104,9%.
"Согласно новому решению министров стран ОПЕК+, обязательства Азербайджана по сокращению нефтедобычи на август текущего года составляли 91 тыс. б/с от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. Таким образом, страна получила возможность в рамках сделки ОПЕК+ в августе увеличить добычу нефти на 7 тыс. б/с по сравнению с июлем, до 627 тыс. б/с", - отмечает министерство.
На министерском заседании ОПЕК+ 18 июля 2021 года министры приняли решение о ежемесячном наращивании нефтедобычи на 400 тыс. б/с с тем, чтобы в сентябре 2022 года завершить сокращения нефтедобычи на уровне 5,8 млн б/с. Также принято решение, с частичными корректировками базовых уровней нефтедобычи с мая 2022 года, продлить "Декларацию о сотрудничестве" до конца 2022 года. В соответствии с данным решением, Азербайджан получил возможность ежемесячно с августа наращивать нефтедобычу примерно на 7 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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