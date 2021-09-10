В Азербайджане зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, за сутки скончалось 37 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 508 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 455,044 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 254 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 37 человек (накануне - 35). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 031.

От COVID-19 вылечились 401,300 тыс. (+4 тыс. 076 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 47 тыс. 713 человек.

За сутки медики провели 14 тыс. 672 теста на коронавирус против 14 тыс. 753 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 623,245 тыс. тестов на COVID-19.