Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российских миротворцев в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел встречу с завершившим свою миссию в качестве командующего временно размещенного в Азербайджане российского миротворческого контингента генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, сообщает Минобороны.

"Рустамов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-майора Михаила Кособокова", - отмечает оборонное ведомство.

Минобороны сообщает, что на встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.