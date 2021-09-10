Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российских миротворцев в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел встречу с завершившим свою миссию в качестве командующего временно размещенного в Азербайджане российского миротворческого контингента генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, сообщает Минобороны.
"Рустамов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-майора Михаила Кособокова", - отмечает оборонное ведомство.
Минобороны сообщает, что на встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.
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