Москва снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, подтверждает Минтранс республики

Российская сторона с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, сообщил Минтранс республики.

"По информации Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции России, с 21 сентября 2021 года снимаются все ограничения на полеты между Беларусью и Россией. В настоящее время Департаментом по авиации ожидается получение соответствующего извещения (НОТАМ) от Росавиации", - говорится в сообщении Минтранса.

Там отмечается, что "при осуществлении полетов в Россию пассажирам необходимо пользоваться теми требованиями, которые предъявляются российской стороной, а именно использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

По данным Минтранса, в ближайшее время разработчиками будет доработано данное приложение, с целью включения в него сведений о вакцинации.

В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частотам за исключением маршрута Минск-Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.

По данным Минтранса, до пандемии только 2 российские авиакомпании выполняли полеты в Белоруссию (Аэрофлот и ЮТэйр) по маршруту Москва-Минск. В настоящее время в республику выполняют полеты 7 российских авиакомпаний по различным направлениям.

В сообщении говорится, что помимо уже существующих направлений, Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск-Минск, Мурманск-Минск, Красноярск-Минск, Астрахань-Минск, Казань-Минск, Новосибирск-Минск, Нижний Новгород-Гомель, Калининград-Гомель, Москва-Гомель, Москва-Гродно, Калиниград-Гродно.

"Одновременно с этим, авиационные власти Белоруссии совместно с ОАО "Авиакомпания Белавиа" проводят работу по увеличению частот по существующим направлениям и открытию новых направлений в аэропорты России с целью расширения маршрутной сети авиакомпании", - отмечается в сообщении Минтранса.

На сайте авиакомпании "Белавиа" сообщается, что она увеличивает количество рейсов в города Российской Федерации.

Так, в московский аэропорт "Домодедово" авиакомпания будет выполнять два рейса в день с 21 сентября, с 25 сентября - количество рейсов вырастет до трех. Увеличивается и частота полетов в "Шереметьево" - два рейса в день с 21 сентября.

Также с 21 сентября "Белавиа" будет летать два раза в день в Санкт-Петербург, с 29 сентября - три раза в день. В другие города России запланированы по два рейса в неделю - в Ростов-на-Дону и Самару (с 26 сентября), в Екатеринбург (с 28 сентября), в Уфу и Казань (с 29 сентября).