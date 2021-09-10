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СНГ 10.09.2021 20:50

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы МЧС Александра Чуприяна. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - говорится в тексте документа.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МЧС, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]