В Вильнюсе в ходе беспорядков на акции против ограничений из-за COVID-19 задержаны 20 человек

В столице Литвы в пятницу после митинга на Кафедральной площади против коронавирусных ограничений возникли беспорядки, были задержаны 20 человек, пострадавших нет, сообщили представители полиции.
"В течение дня сотрудники полиции задержали 20 человек. 19 человек задержано за нарушения Кодекса об административных правонарушениях, один человек - за незаконное хранение наркотических веществ", - сказал журналистам начальник главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.
По словам представителя полиции, митинг почти до конца проходил без серьезных инцидентов, однако после окончания мероприятия толпа направилась к сейму, и ей не было позволено пройти к парламенту.
"В соответствии с планированием полиции, толпе не было позволено пройти дальше: возле Лукишкской площади мы запретили движение пешеходов, транспортных средств, и толпа была остановлена", - сказал начальник полиции Вильнюса.
"Из той толпы пришлось задержать и тех лиц, которые не выполняли просьбы сотрудников полиции, не выполняли законные требования", - добавил он.
По словам Гагаса, задержания все еще производятся, задержанных развозят по комиссариатам полиции. Полиция планирует продолжать работу и ночью.
По данным генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелы, пострадавших во время пятничных событий не было.
"В конце мероприятия мы видели несколько сотен лиц, которые направились к сейму, скандируя определенные лозунги, главным из которых, видимо, был "Сейм -вон", и нам пришлось применить тактические меры, чтобы этих лиц остановить", - добавил он.
На организованном Литовским движением семей митинге против ограничений в связи с COVID-19 протестовали примерно 5 тысяч человек.
Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российских миротворцев в Карабахе
Cпецназ Азербайджана и Турции успешно выполнил задачи по нейтрализации террористов на море
ВВС Азербайджана и Турции успешно выполнили задачи по уничтожению средств ПВО условного противника
Производители муки в Азербайджане продолжат получать субсидии от государства
Shell может сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для сотрудников в ряде регионов
Нафтогаз нацелен на прибыль по итогам 2021г - глава компании
В Азербайджане зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, за сутки скончалось 37 человек
COVID-19 привел в январе-августе к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в 1,3 раза
Более 5 млн иностранных туристов посетили Анталью с начала года
MIDA направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектной документации ЖК в Лянкаране
Президент Азербайджана выделил 1,4 млн манатов на бурение артезианских скважин в 7 районах
СХПП направит около 8,7 млн манатов на проектные работы в Агдамском промпарке
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank наградили Сертификатом «Фонда Возрождения Карабаха»
Бакинская высшая школа нефти совместно с ICESCO запускают пилотный проект
Будущие школьники Хачмаза приняли участие в акции, организованной Русским домом в Баку (РИКЦ)
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог