В Вильнюсе в ходе беспорядков на акции против ограничений из-за COVID-19 задержаны 20 человек

В столице Литвы в пятницу после митинга на Кафедральной площади против коронавирусных ограничений возникли беспорядки, были задержаны 20 человек, пострадавших нет, сообщили представители полиции.

"В течение дня сотрудники полиции задержали 20 человек. 19 человек задержано за нарушения Кодекса об административных правонарушениях, один человек - за незаконное хранение наркотических веществ", - сказал журналистам начальник главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

По словам представителя полиции, митинг почти до конца проходил без серьезных инцидентов, однако после окончания мероприятия толпа направилась к сейму, и ей не было позволено пройти к парламенту.

"В соответствии с планированием полиции, толпе не было позволено пройти дальше: возле Лукишкской площади мы запретили движение пешеходов, транспортных средств, и толпа была остановлена", - сказал начальник полиции Вильнюса.

"Из той толпы пришлось задержать и тех лиц, которые не выполняли просьбы сотрудников полиции, не выполняли законные требования", - добавил он.

По словам Гагаса, задержания все еще производятся, задержанных развозят по комиссариатам полиции. Полиция планирует продолжать работу и ночью.

По данным генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелы, пострадавших во время пятничных событий не было.

"В конце мероприятия мы видели несколько сотен лиц, которые направились к сейму, скандируя определенные лозунги, главным из которых, видимо, был "Сейм -вон", и нам пришлось применить тактические меры, чтобы этих лиц остановить", - добавил он.

На организованном Литовским движением семей митинге против ограничений в связи с COVID-19 протестовали примерно 5 тысяч человек.