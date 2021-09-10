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Бизнес и законодательство 10.09.2021 22:20

Производители муки в Азербайджане продолжат получать субсидии от государства

Кабинет министров Азербайджана принял решение о продолжении субсидировании производителей муки.

Согласно решению кабмина, опубликованному на сайте правительства, с целью предотвращения негативного влияния на внутренние цены на муку и мучные изделия в связи с повышением цен на импортируемую продовольственную пшеницу, производителям муки за каждую реализованную тонну муки будет выдаваться субсидия в размере 35 манатов ($20,6 по текущему курсу).

Субсидирование применялось с 1 февраля по 1 мая 2021 года. Однако, согласно новому решению правительства, срок действия субсидирования производителей муки продлен до 1 сентября 2021 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов

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Тэги: МУКА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СУБСИДИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]