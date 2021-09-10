Производители муки в Азербайджане продолжат получать субсидии от государства

Кабинет министров Азербайджана принял решение о продолжении субсидировании производителей муки.

Согласно решению кабмина, опубликованному на сайте правительства, с целью предотвращения негативного влияния на внутренние цены на муку и мучные изделия в связи с повышением цен на импортируемую продовольственную пшеницу, производителям муки за каждую реализованную тонну муки будет выдаваться субсидия в размере 35 манатов ($20,6 по текущему курсу).

Субсидирование применялось с 1 февраля по 1 мая 2021 года. Однако, согласно новому решению правительства, срок действия субсидирования производителей муки продлен до 1 сентября 2021 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов