Глава МИД КНР призвал Вьетнам воздерживаться от односторонних действий в Южно-Китайском море

Китай и Вьетнам во избежание осложнения обстановки в Южно-Китайском море должны воздерживаться от односторонних действий в этом районе мирового океана, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Обе стороны должны дорожить нынешней с трудом достигнутой мирной и стабильной ситуацией в Южно-Китайском море, поставить морской вопрос на надлежащее место в двусторонних отношениях, воздерживаться от односторонних действий, которые усложняют ситуацию и усугубляют споры", - сказал китайский министр на встрече с заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем.
Ван И подчеркнул, что обе страны должны "совместно проявлять бдительность и противостоять вмешательству и провокациям экстерриториальных сил, направить позитивный сигнал международному сообществу о том, что народы Китая и Вьетнама обладают способностью и мудростью для того, чтобы контролировать разногласия и постоянно обогащать и расширять сотрудничество".
Встреча прошла в Ханое в рамках 13-го заседания Руководящего комитета по двухстороннему сотрудничеству между Китаем и Вьетнамом. Стороны обменялись мнениями по текущей международной ситуации и вопросам, представляющим взаимный интерес.
Сообщение о встрече распространил в субботу МИД Китая.
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