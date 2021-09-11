Глава МИД КНР призвал Вьетнам воздерживаться от односторонних действий в Южно-Китайском море

Китай и Вьетнам во избежание осложнения обстановки в Южно-Китайском море должны воздерживаться от односторонних действий в этом районе мирового океана, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Обе стороны должны дорожить нынешней с трудом достигнутой мирной и стабильной ситуацией в Южно-Китайском море, поставить морской вопрос на надлежащее место в двусторонних отношениях, воздерживаться от односторонних действий, которые усложняют ситуацию и усугубляют споры", - сказал китайский министр на встрече с заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем.

Ван И подчеркнул, что обе страны должны "совместно проявлять бдительность и противостоять вмешательству и провокациям экстерриториальных сил, направить позитивный сигнал международному сообществу о том, что народы Китая и Вьетнама обладают способностью и мудростью для того, чтобы контролировать разногласия и постоянно обогащать и расширять сотрудничество".

Встреча прошла в Ханое в рамках 13-го заседания Руководящего комитета по двухстороннему сотрудничеству между Китаем и Вьетнамом. Стороны обменялись мнениями по текущей международной ситуации и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сообщение о встрече распространил в субботу МИД Китая.