Лидер "Исламской партии Афганистана" (Хезби Ислами) Гульбеддин Хекматияр, экс-премьер страны заявил, что поддерживает правительство, объявленное движением "Талибан".

"Островков власти больше нет в стране. Но Афганистан находится под угрозой навязанной войны", - заявил Хекматияр, чьи слова цитирует Aamaj News.

По его словам, кабинет талибов намного лучше кабинета Ашрафа Гани. Лидер партии заявил также, что не хочет места в будущей системе.

"Я не заинтересован в участии в их правительстве, но я поддерживаю "Талибан". "Хезби Ислами" братья с "Талибаном", между ними существует полное взаимопонимание", - отметил Хекматияр.

7 сентября талибы обнародовали список своего правительства, который состоит только из представителей движения. Миссия ООН в Афганистане отметила, что многие из 33 представленных членов правительства талибов находятся под санкциями ООН, включая премьер-министра, двоих заместителей премьер-министра и министра иностранных дел.

Лидер ИПА, которого США в 2003 году объявили террористом, а ООН внесла в свой "черный список", в годы советского присутствия в Афганистане (1979-1989) пользовался особым покровительством США. По сведениям исследователей США, за 10лет противостояния американское правительство через пакистанские спецслужбы израсходовало на поддержку его повстанческого движения более 600 миллионов долларов. Существенную помощь Хекматияру кроме этого оказывали круги в Саудовской Аравии.

В середине 1990-х "внешние доноры" переключили свою поддержку на движение "Талибан", Хекматияру пришлось спасаться бегством, а многие его боевики перешли к талибам.

В сентябре 2016 года власти Афганистана при посредничестве США подписали мирное соглашение с Хекматияром, которое предусматривало амнистию в отношении него и освобождение из тюрьмы некоторых его сторонников. "Исламская партия Афганистана" в свою очередь согласилась следовать конституционным нормам и расформировать свое боевое крыло. В январе 2017 года ООН по просьбе правительства Афганистана отменила санкции в отношении Хекматияра. По решению Совбеза ООН его активы были разморожены и ограничения на передвижения сняты.