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Социум 11.09.2021 11:11

Баку и Киев подписали протокол о намерениях о побратимстве

Протокол о намерениях о побратимстве Баку и Киева был подписан в пятницу в украинской столице, говорится в сообщении Исполнительной власти Баку.

Подписи под документом поставили глава ИВ Баку Эльдар Азизов и мэр Киева Виталий Кличко.

"Баку развивается чрезвычайно быстрыми темпами, в городе реализованы прекрасные проекты. Изучив некоторые из них, мы применяем их в Киеве. Надеюсь, в скором будущем во время моего очередного визита в Баку я увижу новые интересные проекты", − сказал на церемонии Кличко.

Он также отметил, что подписанный протокол о намерениях еще более усилит сотрудничество двух столиц в торгово-экономической, культурной и туристической сферах.

В свою очередь глава ИВ Баку поблагодарил киевского мэра за гостеприимство и отметил, что подписанный документ выведет связи между двумя городами на новый уровень.

"Нас радует развитие сотрудничества между Баку и Киевом. В украинской столице также реализуются интересные проекты, и мы изучаем этот опыт", − сказал Азизов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]