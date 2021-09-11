Баку и Киев подписали протокол о намерениях о побратимстве

Протокол о намерениях о побратимстве Баку и Киева был подписан в пятницу в украинской столице, говорится в сообщении Исполнительной власти Баку.
Подписи под документом поставили глава ИВ Баку Эльдар Азизов и мэр Киева Виталий Кличко.
"Баку развивается чрезвычайно быстрыми темпами, в городе реализованы прекрасные проекты. Изучив некоторые из них, мы применяем их в Киеве. Надеюсь, в скором будущем во время моего очередного визита в Баку я увижу новые интересные проекты", − сказал на церемонии Кличко.
Он также отметил, что подписанный протокол о намерениях еще более усилит сотрудничество двух столиц в торгово-экономической, культурной и туристической сферах.
В свою очередь глава ИВ Баку поблагодарил киевского мэра за гостеприимство и отметил, что подписанный документ выведет связи между двумя городами на новый уровень.
"Нас радует развитие сотрудничества между Баку и Киевом. В украинской столице также реализуются интересные проекты, и мы изучаем этот опыт", − сказал Азизов.
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