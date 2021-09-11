Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления Россиейгазопроводом "Северный поток 2", о завершении строительства которого было объявлено 10 сентября, заявляют в Киеве.
"И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в минувшую пятницу.
Он считает, что РФ уже начала использовать "Северный поток" как оружие против Украины.
""Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины", - подчеркнул Ермак.
"Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57.25 евро за мегаватт/час", - добавил он.
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