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ТЭК 11.09.2021 11:24

Украина требует твердых международных гарантий в случае "злоупотребления" Россией "Северным потоком 2"

Украина настаивает на закреплении "на бумаге" международных гарантий в случае злоупотребления Россиейгазопроводом "Северный поток 2", о завершении строительства которого было объявлено 10 сентября, заявляют в Киеве.

"И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в минувшую пятницу.

Он считает, что РФ уже начала использовать "Северный поток" как оружие против Украины.

""Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины", - подчеркнул Ермак.

"Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57.25 евро за мегаватт/час", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]