В Азербайджане впервые состоятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана “Три брата-2021”, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Основной целью учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Учения стартуют 12 сентября и продлятся до 20 сентября.

А.Салаева