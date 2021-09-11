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Дальнее зарубежье 11.09.2021 12:46

Сотрудники израильских спецслужб задержали четверых палестинцев, бежавших ранее из тюрьмы строгого режима

Четверо из шести палестинцев, которым в понедельник удалось бежать из израильской тюрьмы строгого режима, схвачены в субботу, сообщает израильская газета "Едиот ахронот" со ссылкой на представителя израильской полиции.

По его словам, беглецы были обнаружены в районе города Назарет. Один из них - Закария Зубейди - влиятельный полевой командир одной из групп "Бригад мучеников Аль-Аксы" из города Дженина.

В полиции также отметили, что еще двое беглецов к настоящему моменту уже могли перебраться на Западный берег реки Иордан.

Между тем, побег этих заключенных ранее на этой неделе стал причиной беспорядков в ряде израильских тюрем. Кроме того, в некоторых палестинских городах прошли акции в поддержку беглецов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]