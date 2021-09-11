Сотрудники израильских спецслужб задержали четверых палестинцев, бежавших ранее из тюрьмы строгого режима

Четверо из шести палестинцев, которым в понедельник удалось бежать из израильской тюрьмы строгого режима, схвачены в субботу, сообщает израильская газета "Едиот ахронот" со ссылкой на представителя израильской полиции.
По его словам, беглецы были обнаружены в районе города Назарет. Один из них - Закария Зубейди - влиятельный полевой командир одной из групп "Бригад мучеников Аль-Аксы" из города Дженина.
В полиции также отметили, что еще двое беглецов к настоящему моменту уже могли перебраться на Западный берег реки Иордан.
Между тем, побег этих заключенных ранее на этой неделе стал причиной беспорядков в ряде израильских тюрем. Кроме того, в некоторых палестинских городах прошли акции в поддержку беглецов.
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