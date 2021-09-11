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ТЭК 11.09.2021 12:54

К "Северному потоку 2" должен применяться Третий энергетический пакет ЕС - советник Госдепа США

США продолжают работать над тем, чтобы к "Северному потоку 2" применялась сертификацая и Третий энергетический пакет Евросоюза, заявил старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.

"Мы продолжаем противостоять ему ("Северному потоку 2" - ИФ), и мне очень жаль быть здесь через день после того, как "Газпром" или Nord Stream2 (это то же самое) объявили о завершении. Но мы продолжим работать с немцами, чтобы убедиться, что последует процесс сертификации и что Третий энергетический пакет применяется к этому трубопроводу, чтобы смягчить некоторые наихудшие тенденции этого трубопровода", - сказал Хохштайн на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]