США продолжают работать над тем, чтобы к "Северному потоку 2" применялась сертификацая и Третий энергетический пакет Евросоюза, заявил старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.
"Мы продолжаем противостоять ему ("Северному потоку 2" - ИФ), и мне очень жаль быть здесь через день после того, как "Газпром" или Nord Stream2 (это то же самое) объявили о завершении. Но мы продолжим работать с немцами, чтобы убедиться, что последует процесс сертификации и что Третий энергетический пакет применяется к этому трубопроводу, чтобы смягчить некоторые наихудшие тенденции этого трубопровода", - сказал Хохштайн на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.
YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.
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