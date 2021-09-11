Потребление алкоголя в России снизилось почти на треть - Мурашко

Снижение употребления алкоголя наблюдается в России последние десять лет, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул в субботу.

"За последнее десятилетие объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчетом на этанол. Но вот 2020 год, к сожалению, нам динамики пока не дал, эта цифра остановилась на уровне 2019 года", - сказал Мурашко.

Он добавил, что направления по профилактике алкоголизма и сокращение потребления алкоголя - это наиболее "простой и эффективный способ сохранения здоровья".