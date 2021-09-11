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СНГ 11.09.2021 13:03

Потребление алкоголя в России снизилось почти на треть - Мурашко

Снижение употребления алкоголя наблюдается в России последние десять лет, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул в субботу.

"За последнее десятилетие объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчетом на этанол. Но вот 2020 год, к сожалению, нам динамики пока не дал, эта цифра остановилась на уровне 2019 года", - сказал Мурашко.

Он добавил, что направления по профилактике алкоголизма и сокращение потребления алкоголя - это наиболее "простой и эффективный способ сохранения здоровья".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]