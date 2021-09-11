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Дальнее зарубежье 11.09.2021 13:12

Французские пограничники спасли более ста нелегалов, пытавшихся через Ла-Манш попасть в Великобританию

Морские пограничники Франции в субботу спасли 126 нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию, сообщает французская пресса.

По ее данным, мигранты пытались пересечь пролив на трех катерах, но у одного из них возникла проблема с двигателем, со второго поступил сигнал бедствия, еще один катер остановили французские морские пограничники.

Всего с начала года из Франции в Великобританию через Ла-Манш перебрались не менее 14,1 тыс. нелегалов - это на 6 тыс. больше, чем за весь прошлый год.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]