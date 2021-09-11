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Дальнее зарубежье 11.09.2021 13:25

В афганский город Хост доставлена гуманитарная помощь из Пакистана

Самолет С-130 ВВС Пакистана доставил в субботу груз гуманитарной помощи в афганский город Хост, сообщило афганское агентство "Ариана" со ссылкой на пакистанского посла в Кабуле Мансура Ахмад Хана.

"Самолет С-130 из Пакистана приземлился утром в аэропорту Хоста с гуманитарным грузом - продовольствием и медикаментами", - цитирует агентство слова Ахмад Хана.

Ранее в сентябре гуманитарная помощь поступала в Афганистан из ОАЭ и Катара. Самолеты приземлялись в аэропорту Кабула.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]