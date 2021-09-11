В афганский город Хост доставлена гуманитарная помощь из Пакистана

Самолет С-130 ВВС Пакистана доставил в субботу груз гуманитарной помощи в афганский город Хост, сообщило афганское агентство "Ариана" со ссылкой на пакистанского посла в Кабуле Мансура Ахмад Хана.

"Самолет С-130 из Пакистана приземлился утром в аэропорту Хоста с гуманитарным грузом - продовольствием и медикаментами", - цитирует агентство слова Ахмад Хана.

Ранее в сентябре гуманитарная помощь поступала в Афганистан из ОАЭ и Катара. Самолеты приземлялись в аэропорту Кабула.