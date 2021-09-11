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Наука и образование 11.09.2021 13:53

В Азербайджане некоторые дни каникул будут учебными

В Азербайджане некоторые дни каникул заменены учебными днями.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Текст документа опубликован на официальном сайте Кабинета министров Азербайджана.

Так, в 2021/2022 учебном году в начальных классах 16-18 ноября (осенние каникулы), а также 27-28 января (зимние каникулы) будут учебными днями.

В учебных заведениях общего среднего и полного среднего образования, а также в других учебных заведениях дни 16-19 ноября и 27, 28 и 31 января будут учебными.

Согласно приказу министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева, в 2021/2022 учебном году осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября (5 дней), зимние - с 27 по 31 января (5 дней), дополнительные каникулы для учащихся начальной школы будут 1-5 мая (5 дней).

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]