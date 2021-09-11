В Азербайджане некоторые дни каникул будут учебными

В Азербайджане некоторые дни каникул заменены учебными днями.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Текст документа опубликован на официальном сайте Кабинета министров Азербайджана.
Так, в 2021/2022 учебном году в начальных классах 16-18 ноября (осенние каникулы), а также 27-28 января (зимние каникулы) будут учебными днями.
В учебных заведениях общего среднего и полного среднего образования, а также в других учебных заведениях дни 16-19 ноября и 27, 28 и 31 января будут учебными.
Согласно приказу министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева, в 2021/2022 учебном году осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября (5 дней), зимние - с 27 по 31 января (5 дней), дополнительные каникулы для учащихся начальной школы будут 1-5 мая (5 дней).
А.Салаева
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