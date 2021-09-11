Экс-премьер Афганистана опроверг сообщения о своем аресте талибами

Бывший премьер-министр Афганистана, экс-глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдуллаопроверг сообщения о своем аресте боевиками движения "Талибан".
"Сообщение о том, что талибы арестовали меня и перевезли в неизвестное место, ложное и необоснованное", - написал Абдулла в субботу в Twitter.
"Я отвергаю его как необоснованное и ложное. Я призываю журналиста действовать профессионально и проверять факты перед публикацией", - отметил экс-премьер.
В свою очередь, индийский журналист Навин Капур, опубликовавший сообщение, принес извинения Абдулле.
"Приношу извинения за твит... Как только я понял, что что-то не так, я удалил в течение нескольких минут. Рад, что вы в безопасности", - отметил журналист.
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