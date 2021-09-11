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Дальнее зарубежье 11.09.2021 14:02

Экс-премьер Афганистана опроверг сообщения о своем аресте талибами

Бывший премьер-министр Афганистана, экс-глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдуллаопроверг сообщения о своем аресте боевиками движения "Талибан".

"Сообщение о том, что талибы арестовали меня и перевезли в неизвестное место, ложное и необоснованное", - написал Абдулла в субботу в Twitter.

"Я отвергаю его как необоснованное и ложное. Я призываю журналиста действовать профессионально и проверять факты перед публикацией", - отметил экс-премьер.

В свою очередь, индийский журналист Навин Капур, опубликовавший сообщение, принес извинения Абдулле.

"Приношу извинения за твит... Как только я понял, что что-то не так, я удалил в течение нескольких минут. Рад, что вы в безопасности", - отметил журналист.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]