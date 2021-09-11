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Дальнее зарубежье 11.09.2021 15:20

Киев призывает Брюссель к честному разговору относительно перспектив членства Украины в ЕС

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал не держать Украину на "крючке реформ" и признать, что страну не принимают в ЕС не потому, что она не готова в плане реформ, а потому что ЕС политически не готов к этому.

"Северная Македония не может войти в ЕС не потому, что ей не хватает реформ, а потому что вокруг этого есть политические вопросы. Я не прошу об исключении для Украины, нет. Что я предлагаю, и никогда не жалуюсь, так это признать простой факт, что прием в ЕС - это не только о реформах, и политическое решение стран-членов ЕС принять другую страну членом базируется не только на реформах", - заявил Кулеба на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

"Прекратите держать эту страну на крючке реформ. Реформы важны, я сам поддерживаю реформы и делаю все возможное, чтобы помочь этой стране трансформироваться, но я устал видеть, как другие страны наставляют нас относительно реформ, не говоря правду, что "мы не хотим вас в ЕС, потому что мы политически не готовы, а не потому, что вы не готовы в плане реформ", - подчеркнул глава МИД.

Он также отметил, что реформы необходимы ради самой Украины, и они продолжатся.

"Никто не говорит, что у этой страны нет проблем, но я хочу задать один простой вопрос: все ли страны были приняты в ЕС только после того, как выполнили все свои реформы и соответствовали всем Копенгагенском критериям?" - отметил Кулеба.

По его словам, для того, чтобы "играть по-крупному" в глобальной борьбе, Европе надо стать больше и сильнее.

"И Украина - это приобретение, это - не проблема, это - возможность", - добавил Кулеба.

Он призвал ЕС к честному разговору относительно перспектив членства Украины в ЕС. "Скажите нам правду, мы на точке, когда нам надо знать. Если вы видите нас как возможного члена - это одна стратегия, если нет - у нас будет другая стратегия. Но нам нужен честный разговор с ЕС, честный ответ от ЕС", - сказал глава МИД.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]