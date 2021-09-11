Студентки в Кабуле выступили в поддержку новых афганских властей и поддержали решение о раздельном обучении

Акция студенток университетов и медресе (религиозных школ) в поддержку решения новых властей Афганистана о раздельном обучении с мужчинами состоялась в Кабуле.

На кадрах, распространенных в субботу афганским телеканалом Tolo News, показана большая студенческая аудитория, заполненная женщинами в традиционной полностью закрытой черной одежде.

"Женщины - учащиеся университетов и медресе собрались в Кабуле в поддержку правительства талибов и высказались за раздельное обучение", - отмечает телеканал.

Ранее в ряде городов Афганистана прошли акции протеста, на которых женщины, напротив, требовали от новых афганских властей равноправия и представительства во властных структурах.