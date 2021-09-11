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Дальнее зарубежье 11.09.2021 15:48

Девятую субботу подряд на улицы французских городов выходят противники санитарных паспортов

Около 200 выступлений противников санитарных паспортовзапланированы в субботу во Франции, сообщает французский информационный портал CNEWS.

По его данным, в Париже ожидаются четыре акции.

Портал напоминает, что противники санитарных паспортоввыходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд.

В полиции ожидают, что в этот раз в акциях протеста примут участие около 170 тыс. человек, из которых 30 тыс. - в Париже.

МВД Франции констатирует, что в этот раз число участников протестов, возможно, будет несколько выше, чем неделю назад. Тогда на улицы французских городов вышли 140 тыс. человек, недовольных политикой французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]