Девятую субботу подряд на улицы французских городов выходят противники санитарных паспортов

Около 200 выступлений противников санитарных паспортовзапланированы в субботу во Франции, сообщает французский информационный портал CNEWS.
По его данным, в Париже ожидаются четыре акции.
Портал напоминает, что противники санитарных паспортоввыходят на улицы французских городов уже девятую субботу подряд.
В полиции ожидают, что в этот раз в акциях протеста примут участие около 170 тыс. человек, из которых 30 тыс. - в Париже.
МВД Франции констатирует, что в этот раз число участников протестов, возможно, будет несколько выше, чем неделю назад. Тогда на улицы французских городов вышли 140 тыс. человек, недовольных политикой французских властей в сфере противодействия распространению коронавируса COVID-19.
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