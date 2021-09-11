Миссия МВФ может начать работу на Украине 21-23 сентября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября, сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.
"Миссия может начать работу через 10-12 дней", - сказал он на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.
Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.
В то же время, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемиологический ситуации с COVID-19 на Украине.
Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на этой неделе сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.
Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.
YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.
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