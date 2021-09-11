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Оборона 11.09.2021 17:03

Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих в Сирии

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генштаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих в городе Идлиб на севере Сирии, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известиями о гибели и ранении военнослужащих вооруженных сил братской Турции в результате нападения, предательски совершенного в сирийском городе Идлиб. Желаю упокоения душам погибших, разделяю горе утраты с их родными, выражаю глубокие соболезнования их семьям, желаю им терпения. Выздоровления всем раненым. Ваше горе - это наше горе. Уверен, что вооруженные силы Турции успешно завершат операции по борьбе с терроризмом", - говорится в соболезновании.

Ранее турецкие СМИ сообщали о гибели двоих военнослужащих в результате нападения неизвестных в Идлибе. Еще трое получили ранения.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]