Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью военнослужащих в Сирии

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генштаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих в городе Идлиб на севере Сирии, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известиями о гибели и ранении военнослужащих вооруженных сил братской Турции в результате нападения, предательски совершенного в сирийском городе Идлиб. Желаю упокоения душам погибших, разделяю горе утраты с их родными, выражаю глубокие соболезнования их семьям, желаю им терпения. Выздоровления всем раненым. Ваше горе - это наше горе. Уверен, что вооруженные силы Турции успешно завершат операции по борьбе с терроризмом", - говорится в соболезновании.

Ранее турецкие СМИ сообщали о гибели двоих военнослужащих в результате нападения неизвестных в Идлибе. Еще трое получили ранения.

А.Салаева