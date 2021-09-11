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Дальнее зарубежье 11.09.2021 17:10

Церемония в память жертв терактов 11 сентября 2001 года началась в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в субботу началась церемония в память жертв терактов, совершенных 11 сентября 2001 года.

На место, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, прибыли президент США Джо Байден с супругой Джилл, бывший президент США Барак Обама - они встретятся с семьями погибших в результате этих терактов.

На церемонии будут оглашены имена погибших, а также несколько раз будет объявлена минута молчания: в 08:46 местного времени, когда первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра, в 09:09, когда была атакована южная башня, в 09:37, когда был атакован Пентагон, в 09:59, когда рухнула северная башня, в 10:03 в память о пассажирах захваченного лайнера, рухнувшего близ города Шенксвилл (штат Пенсильвания), и в 10:28, когда обрушилась южная башня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]