Россия готова к возобновлению диалога с США по антитеррору - посол

Посол Россиив Вашингтоне Анатолий Антонов заявляет о готовности российской стороны к возобновлению двустороннего диалога с США по антитеррору.
Его комментарий в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября 2001 года распространило посольство РФ в США в субботу.
"В истории российско-американских отношений много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки и гибель ни в чем не повинных граждан. В частности, признательны коллегам за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 гг. теракты в Санкт-Петербурге", - отметил Антонов.
Он выразил надежду, что "такие контакты будут лишь укрепляться, и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 гг".
"Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата. Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры, и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества. Статус постоянных членов Совета Безопасности ООН к тому обязывает", - подчеркнул российский посол.
"К сожалению, текущая реальность такова, что, несмотря на предпринимаемые международным сообществом усилия, угроза терроризма сохраняется. Твердо убеждены в том, что победить это зло можно только сообща - как говорится, всем миром, без пресловутой политизации и "двойных стандартов", - добавил он.
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