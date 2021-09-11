Россия и Катар выступают за деэскалацию ситуации в Афганистане - Лавров

Россия и Катар заинтересованы в деэскалации ситуации в Афганистане, договорились продолжить координацию подходов по афганской тематике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы в приоритетном порядке международное сообщество помогало обеспечить деэскалацию напряженности в Афганистане, не допустить перелив каких-либо негативных проявлений в соседние страны", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По его словам, Россия и Катар придают приоритетное значение решению гуманитарных проблем Афганистана. "Есть общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территорию сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения", - сказал министр.

"Мы подчеркнули необходимость скорейшего решения этой проблемы, для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Москва и Доха договорились продолжить "плотную координацию" подходов по всем аспектам афганской ситуации, как в двустороннем, так и в международных форматах.

Министр отметил, что усилия Катара по содействию переговорному процессу с участием всех афганских политических, этнических и прочих сил важны для того, чтобы не допустить рецидивов насилия в Афганистане и формировать институты власти с участием всех сегментов афганского общества.