В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 372 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 457,416 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 508 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 34 человек (накануне - 37). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 065.
От COVID-19 вылечились 405,511 тыс. (+4 тыс. 211 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 45 тыс. 840 человек.
За сутки медики провели 16 тыс. 215 тестов на коронавирус против 14 тыс. 672 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 639,460 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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