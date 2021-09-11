В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 372 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 457,416 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 508 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 34 человек (накануне - 37). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 065.

От COVID-19 вылечились 405,511 тыс. (+4 тыс. 211 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 45 тыс. 840 человек.

За сутки медики провели 16 тыс. 215 тестов на коронавирус против 14 тыс. 672 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 639,460 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева