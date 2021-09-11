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Дальнее зарубежье 11.09.2021 18:44

Кабульский аэропорт возобновит работу в полном объеме в ближайшие несколько дней

Аэропорт Кабула полностью вернется в строй в ближайшие дни, он снова сможет принимать и местные, и международные рейсы в полном объеме, сообщило в субботу афганское агентство "Ариана" со ссылкой на руководителя воздушной гавани Абдулу Хади Хамдана.

"Продолжается работа по возвращению аэропорта к нормальной работе. Группы технических специалистов из дружественных стран продолжают работу. Они сообщили, что аэропорт заработает как для местных, так и для международных рейсов через несколько дней", - сказал он.

Возвращается на работу в аэропорт и пограничная полиция.

"Страны, которые помогают нам, работают круглосуточно для того, чтобы подготовить аэропорт", - цитирует "Ариана" слова представителя пограничной полиции Афганистана Мохаммада Насира Насими.

Насими напомнил, что "местные рейсы уже возобновлены, никаких проблем нет".

По данным "Арианы", в субботу кабульский аэропорт принял несколько местных рейсов, а также два международных - из ОАЭ и Бахрейна были доставлены гуманитарные грузы. Ранее в этот аэропорт прибыло несколько рейсов из Катара.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]