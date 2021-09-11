Бывшийлидер перуанской группировки "Сендеро луминосо" ("Сияющий путь") Абимаэль Гусман Рейносо скончался в субботу в возрасте 86 лет, сообщает радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

Он отбывал пожизненный срок заключения в тюрьме особого режима на базе ВМС Перу в городе Кальао.

Радиостанция напоминает, что в свое время Абимаэль Гусман был самым разыскиваемым человеком в Перу. Он был схвачен 12 сентября 1992 года в Лиме во время операции, подготовленной и проведенной перуанской разведкой, управлением по борьбе с терроризмом и национальной полицией Перу. После ареста Гусмана деятельность организации в значительной мере сошла на нет.

"Сендеро луминосо" - перуанская организация маоистского толка, основателем которой в конце 1960-х годов был Гусман, перешла к вооруженной партизанской борьбе в 1980 году на фоне внутриполитических конфликтов в стране. В Перу она считается террористической организацией за жестокость, насилие над крестьянами, руководителями профсоюзов и гражданским населением.

"Радиопрограмас дель Перу" отмечает, что жертвами "Сендеро луминосо" за годы вооруженной борьбы стали не менее 30 тыс. человек.