Беларусь анализирует перспективы покупки или создания грузового флота - премьер

Беларусь анализирует перспективы покупки или создания грузового флота для перевалки своей продукции, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийными удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

Он добавил, что белорусская сторона очень плотно работает по вопросу транспортировки с Министерством транспорта России, РЖД, собственниками грузовых терминалов.