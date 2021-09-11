Договоренности с РФ не предполагают потери политического, экономического суверенитета Беларуси - Головченко

Договоренности, достигнутые на этой неделе между Минском и Москвой, не предполагают потери политического, экономического суверенитета Беларуси, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.
"Мы намеренно не допускали утечек на этапе мероприятия, потому что позиции часто менялись. Мы хотели познакомить белорусское и российское общество с готовым вариантом, который не давал бы почвы для спекуляций", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.
"То, что вчера с российским премьером более широко, чем главы государств, презентовали наши договоренности, сняло очень многие вопросы. Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Беларуси", - подчеркнул он.
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