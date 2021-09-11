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СНГ 11.09.2021 21:47

Договоренности с РФ не предполагают потери политического, экономического суверенитета Беларуси - Головченко

Договоренности, достигнутые на этой неделе между Минском и Москвой, не предполагают потери политического, экономического суверенитета Беларуси, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.

"Мы намеренно не допускали утечек на этапе мероприятия, потому что позиции часто менялись. Мы хотели познакомить белорусское и российское общество с готовым вариантом, который не давал бы почвы для спекуляций", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

"То, что вчера с российским премьером более широко, чем главы государств, презентовали наши договоренности, сняло очень многие вопросы. Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Беларуси", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]