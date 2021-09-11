Меркель поддержала СП2, но высказалась за то, чтобы Украина оставалась транзитером газа

Вопросы экономики заняли основное место на состоявшейся в Варшаве в субботу встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.

По сообщению польской прессы, в беседе с главой польского правительства Меркель, в частности, поддержала проект газопровода "Северный поток 2" (СП2), однако отметила необходимость того, чтобы интересы Украины в связи с этим также были соблюдены.

"Наша цель состоит в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером российского газа. В сотрудничестве с США мы хотим гарантировать, что после 2024 года Украина осталась страной-транзитером", - сказала канцлер на итоговой пресс-конференции.