Меркель поддержала СП2, но высказалась за то, чтобы Украина оставалась транзитером газа

Вопросы экономики заняли основное место на состоявшейся в Варшаве в субботу встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.
По сообщению польской прессы, в беседе с главой польского правительства Меркель, в частности, поддержала проект газопровода "Северный поток 2" (СП2), однако отметила необходимость того, чтобы интересы Украины в связи с этим также были соблюдены.
"Наша цель состоит в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером российского газа. В сотрудничестве с США мы хотим гарантировать, что после 2024 года Украина осталась страной-транзитером", - сказала канцлер на итоговой пресс-конференции.
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