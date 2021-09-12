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Дальнее зарубежье 12.09.2021 09:14

Аэропорт иракского Эрбиля подвергся атаке беспилотников

Начиненные взрывчаткой беспилотники атаковали в субботу международный аэропорт Эрбиля (ИракскийКурдистан), сообщают СМИ со ссылками на местные службы безопасности.

По данным источников, жертв и пострадавших нет. Свидетели сообщают, что слышали, по меньшей мере, шесть взрывов.

В районе аэропорта Эрбиля дислоцированы американские войска. Он за последний год несколько раз подвергался нападению.

Официальные американские представители обвиняют в атаках на аэропорт иракских ополченцев, пользующихся поддержкой Ирана, и добивающихся вывода из страны всех иностранных войск.

Войска возглавляемой США международной коалиции по договоренности с властями Ирака находятся в стране для оказания помощи местным силам безопасности в борьбе с остатками террористической группировки "Исламское государство".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]