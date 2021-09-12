Британский премьер намерен рассказать о планах борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, во вторник выступит в парламенте и проведет пресс-конференцию по вопросам борьбы с коронавирусом в течение предстоящей зимы, сообщила телерадиокорпорация ВВС.

"Ожидается, что во вторник премьер-министр выступит как в парламенте, так и на пресс-конференции с изложением планов правительства по мерам сдерживания COVID-19 в течение осени и зимы", - сообщил корреспондент ВВС в Twitter.

В сообщении отмечается, что британские чиновники разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, вызванных ростом числа инфицированных коронавирусом.

С начала пандемии в Великобритании выявлено более 7,2 млн случаев заражения COVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались почти 135 тыс. человек.