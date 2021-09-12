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Здравоохранение 12.09.2021 09:36

Британский премьер намерен рассказать о планах борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, во вторник выступит в парламенте и проведет пресс-конференцию по вопросам борьбы с коронавирусом в течение предстоящей зимы, сообщила телерадиокорпорация ВВС.

"Ожидается, что во вторник премьер-министр выступит как в парламенте, так и на пресс-конференции с изложением планов правительства по мерам сдерживания COVID-19 в течение осени и зимы", - сообщил корреспондент ВВС в Twitter.

В сообщении отмечается, что британские чиновники разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, вызванных ростом числа инфицированных коронавирусом.

С начала пандемии в Великобритании выявлено более 7,2 млн случаев заражения COVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались почти 135 тыс. человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]