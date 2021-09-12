Число заражений COVID-19 в мире превысило 224 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 224 млн 272 тыс. 830, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 624 тыс. 806 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 млн 921 тыс. 394 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 659 тыс. 691.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 236 тыс. 921, а общее число умерших от последствий заражения вирусом составило 442 тыс. 655.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 989 тыс. 164 заболевших, умерли 586 тыс. 558 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 595,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 33 человека, в Индии - 317, Бразилии - 2 тыс. 736.