Азербайджан и Таджикистан обсудили создание совместных предприятий

Посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли и министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов обсудили возможность участия азербайджанских компаний в создании совместных предприятий в Таджикистане, говорится в сообщении таджикского МИД.

"10 сентября состоялась встреча посла Таджикистана в Азербайджане Рустама Соли и министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова. Стороны обменялись мнениями по взаимному сотрудничеству для разработки совместных проектов, организации встреч экспертов двух стран, о привлечении азербайджанских компаний для участия в создании совместных предприятий на территории Республики Таджикистан", - отмечается в сообщении.

Целью встречи являлось обсуждение вопросов, связанных с проведением очередного заседания межправительственной комиссии, а также развитие двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-транзитной, инвестиционной и сельскохозяйственной сферах.

А.Салаева