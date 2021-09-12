Азербайджан и Таджикистан обсудили создание совместных предприятий

Посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли и министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов обсудили возможность участия азербайджанских компаний в создании совместных предприятий в Таджикистане, говорится в сообщении таджикского МИД.
"10 сентября состоялась встреча посла Таджикистана в Азербайджане Рустама Соли и министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова. Стороны обменялись мнениями по взаимному сотрудничеству для разработки совместных проектов, организации встреч экспертов двух стран, о привлечении азербайджанских компаний для участия в создании совместных предприятий на территории Республики Таджикистан", - отмечается в сообщении.
Целью встречи являлось обсуждение вопросов, связанных с проведением очередного заседания межправительственной комиссии, а также развитие двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-транзитной, инвестиционной и сельскохозяйственной сферах.
А.Салаева
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