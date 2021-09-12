Папа римский прибыл в Венгрию

Папа римский Францискв воскресенье прибыл в венгерскую столицу в Будапешт, где отслужит мессу и проведет встречу с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщают европейские СМИ.

Ожидается, что встреча премьера Венгрии и папы римского продлится около получаса, на ней также будут присутствовать президент страны Янош Адер. Она пройдет в музее изобразительного искусства Будапешта.

Также в Венгрии он встретится с епископами и с верующими в различных христианских общинах, а также с представителями венгерской еврейской общины. Мессу он отслужит на Площади Героев, завершая визит в Венгрию. Около 75 тыс. человек зарегистрировались на мессу, громкоговорители будут расставлены на бульварах, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли бы ее услышать.

В Венгрии понтифик пробудет несколько часов, а затем направится в Словакию, где пробудет более двух дней.