Папа римский прибыл в Венгрию

Папа римский Францискв воскресенье прибыл в венгерскую столицу в Будапешт, где отслужит мессу и проведет встречу с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщают европейские СМИ.
Ожидается, что встреча премьера Венгрии и папы римского продлится около получаса, на ней также будут присутствовать президент страны Янош Адер. Она пройдет в музее изобразительного искусства Будапешта.
Также в Венгрии он встретится с епископами и с верующими в различных христианских общинах, а также с представителями венгерской еврейской общины. Мессу он отслужит на Площади Героев, завершая визит в Венгрию. Около 75 тыс. человек зарегистрировались на мессу, громкоговорители будут расставлены на бульварах, чтобы те, кто не попал на площадь, смогли бы ее услышать.
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